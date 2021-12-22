Son dakika | Bakan Mehmet Muş açıkladı: 462,5 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 462,5 kilo sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.
Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, 462,5 kilo sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen uyuşturucu üzerine Muş, "Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza birimlerimizce Gürbulak Gümrük Kapısında 462,5 kg sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yapılan başarılı operasyonla rekor miktarda uyuşturucu maddenin ülkemize girişine izin vermeyen personellerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza birimlerimizce Gürbulak Gümrük Kapısında 462,5 kg sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) December 22, 2021
Yapılan başarılı operasyonla rekor miktarda uyuşturucu maddenin ülkemize girişine izin vermeyen personellerimizi tebrik ediyorum.
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