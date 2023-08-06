Yayınlanma: 06.08.2023 - 17:24

Güncelleme: 06.08.2023 - 17:24

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi finalinde Kanadalı Eric Peters'ı 6-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Bu şampiyonluğun ardından Mete Gazoz ile ilgili aramalar hız kazandı. Mete Gazoz'un yaşı, nereli olduğu ve başarıları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Mete Gazoz kim, kaç yaşında, nereli? Mete Gazoz'un başarıları...

METE GAZOZ KİM?

1999 yılında Giresunlu bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası, eski millî okçu Metin Gazoz, annesi İstanbul Okçuluk Kulübü başkanı Meral Gazoz'dur. Mete Gazoz okçuluğa 2010 yılında başladı. Yüzme, basketbol, resim ve piyano ile ilgilenerek okçuluk ile ilgili becerilerini geliştirdi. İlk ve lise öğrenimini İhlas Koleji'nde tamamladı.

İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan Mete Gazoz, Uluslararası spor kariyerine 2013 yılında başladı. 10 Mayıs 2021 tarihinde dünya sıralamasında olimpik yay erkekler kategorisinde 2. sıraya ulaştı. Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Erkekler Bireysel Okçuluk kategorisinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 yenerek Türk okçuluk tarihinin ilk Olimpiyat altın madalyasının sahibi oldu.

METE GAZOZ'UN BAŞARILARI

Mete Gazoz, Bakü'de düzenlenen 2015 Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti. Sıralama turunu 641 puanla 46. sırada tamamladı. Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı. Gazoz, Rio Olimpiyatları'ndaki ilk karşılaşmasında Fransız rakibi Plihon'u 6-5 yenerek bir üst tura yükseldi. Son 32 turundaki ikinci maçta, 4 numaralı seri başı Hollandalı Van den Berg'e 3-7 yenilerek elendi.

Arjantin'de gerçekleşen 2017 Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda karışık takım klasik yay kategorisinde Yasemin Ecem Anagöz ile beraber dünya 3'üncüsü oldu. İspanya'nın Tarragona şehrindeki 2018 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı. 2018 yılında Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası'nın 4. ayağında 4 altın madalya kazandı. Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) tarafından düzenlenen oylamada erkekler klasik yayda 2018'in en iyi sporcusu seçildi; ayrıca federasyon jürisi tarafından "Yılın En İyi Çıkış Yapan Sporcusu" ilan edildi. Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Grand Prix 2019 yarışlarının sıralama turlarında klasik yay erkekler kategorisinde yarıştı ve sıralama turlarında 698 puanla 1. oldu. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup olarak 4. oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'da klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen Mete Gazoz, altın madalya kazandı. ABD'de düzenlenen 2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı. ABD'de düzenlenen 2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası çeyrek finalinde İspanyol Miguel Alvarino Garcia ile karşılaşan Mete, rakibini 7-1 yenmeyi başardı. Yarı finalde Güney Koreli Kim Woojin'a 6-4 yenilen Mete, bronz madalya müsabakasında ABD'li rakibi Brady Ellison'a 6-2 kaybetti ve şampiyonayı 4. olarak tamamladı.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay bireyselde Mete Gazoz, üçüncülük maçında İspanyol Daniel Castro'yu 6-4 yenerek bronz madalya kazandı. Mete Gazoz, Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 2022 Akdeniz Oyunları'nda bireysel kategori finalinde Federico Musolesi'ye 6-4 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Akdeniz Oyunları programına ilk kez alınan karma takım kategorisinde ise Yasemin Ecem Anagöz'le beraber mücadele etti. Gazoz-Anagöz ikisi, finalde İtalya'yı 5-3 yenerek altın madalyayı kazandı.