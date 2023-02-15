Mete Gazoz'dan depremzedelere anlamlı bağış
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaya ulaşan milli okçu Mete Gazoz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlar için düzenlenen bağış kampanyasına katıldı.
Milli okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kullandığı oku açık artırmaya çıkardığını ve gelecek geliri "yüzyılın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklarının eğitiminde kullanılması için bağışlayacağını bildirdi.
Mete Gazoz
ŞAMPİYONLUK OKUNU BAĞIŞLADI
Mete Gazoz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Socrates Dergi tarafından, geliri depremden etkilenen çocuklarımızın eğitiminde kullanılmak üzere başlatılan açık artırmada ben de şampiyon olduğum 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullandığım okumu bağışladım. Şu an için güncel teklif 80 bin lira. Teklif vermek ve diğer birçok kıymetli eşyanın açık artırmasına katılmak için SocratesSahada.com adresini ziyaret edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
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