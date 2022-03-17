Meteoroloji 6 ile dikkat çekti: Yoğun kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Yarın öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik ile Balıkesir'in kuzeyinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nin doğusunda beklenen kar yağışlarının yarın öğleden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ayrıca, bugün akşam saatlerinden itibaren de Batı Karadeniz'in iç kesimlerinden başlayarak zamanla bölge genelinde aralıklarla yoğun kar bekleniyor.
Yağışların pazartesi günü öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olması öngörülüyor.
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