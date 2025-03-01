Meteoroloji açıkladı: 1 Mart 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 01.03.2025 - 08:52

Güncelleme: 01.03.2025 - 08:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluştuğu ve bölgenin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu aktarıldı. Çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve yurttaşların dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarıda bulunuldu.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam bölgenin güneyinin yağmurlu, Afyonkarahisar'ın yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 5°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin güney ve doğusu ile Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 2°C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

SİVAS -2°C, 4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, kıyı illerinin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu

AMASYA 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -13°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri hafif kar yağışlı

KARS -17°C, -3°C

Öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

MALATYA -2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -7°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT -1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 14°C

Hafif yağmur ve sağanak yağışlı