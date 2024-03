Meteoroloji açıkladı: 27 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 27.03.2024 - 09:16

Güncelleme: 27.03.2024 - 09:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış beklenen yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde hissedilir miktarda (3-6 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Güney Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI

Marmara ve Ege’de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Güney Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Bölge bölge hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin kuzeyinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve batısında toz taşınımı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 6°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 11°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 12°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA 10°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İskenderun Körfezi ile Burdur, Isparta, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 21°C

Parçalı bulutlu

HATAY 12°C, 21°C

Kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 14°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 18°C

Sabah saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 19°C

Sabah saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS -2°C, 10°C

Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Batı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 19°C

Sabah saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KASTAMONU -1°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 6°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 17°C

Sabah saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 6°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT 1°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -8°C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS -7°C, 5°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA 2°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 1°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 7°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu