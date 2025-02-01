Meteoroloji açıkladı: 1 Şubat 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Şubat Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.
SİS UYARISI
Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 6°C, 16°C
Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KÜTAHYA 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 6°C, 15°C
Öğle saatlerinde yağmurlu
KASTAMONU -3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 7°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 6°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -15°C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -17°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -8°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
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