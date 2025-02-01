Meteoroloji açıkladı: 1 Şubat 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 01.02.2025 - 08:18

Güncelleme: 01.02.2025 - 08:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

SİS UYARISI

Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 16°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 4°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 15°C

Öğle saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU -3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 7°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 6°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -15°C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -17°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -8°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu