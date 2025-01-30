Meteoroloji açıkladı: 30 Ocak 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ocak Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; yarın öğle saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise, genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SİS UYARISI
Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 12°C, 17°C
Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
EDİRNE 11°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli
İSTANBUL 8°C, 14°C
Parçalı bulutlu, puslu, yer yer sisli
KIRKLARELİ 10°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli
EGE BÖLGESİ
Öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR -1°C, 11°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 5°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 10°C, 18°C
Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KÜTAHYA -1°C, 13°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 10°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri puslu, yer yer sisli
ÇANKIRI 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
ESKİŞEHİR 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
KONYA 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
DÜZCE 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
KASTAMONU -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
ZONGULDAK 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
ARTVİN 1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
SAMSUN 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 7°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -20°C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
KARS -15°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
MALATYA -3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
VAN -8°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
GAZİANTEP 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
ŞANLIURFA 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
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