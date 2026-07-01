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Meteoroloji açıkladı: 1 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 1 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

1.07.2026 07:24:00
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Haber Merkezi
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Meteoroloji açıkladı: 1 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Temmuz Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu bölgesinde bazı illerde sıcaklığın 40 dereceyi bulması beklenirken, İstanbul Valiliği de, bugün öğle saatlerinden itibaren kentte hissedilen sıcaklığının 40 dereceye ulaşacağını duyurmuştu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Çanakkale çevreleri, yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir’in batı ve güneyi ile İzmir ve Manisa'nın Manisa’nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl, Batman ve ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ SAAT VEREREK UYARMIŞTI!

İstanbul Valiliği, kentte bugün öğle saatlerinden itibaren yüksek nemle birlikte hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşacağını bildirerek, yurttaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Valilik; kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alana çıkmamasını tavsiye etti.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, güneybatısı parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in güney ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa’nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BARTIN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 28°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

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