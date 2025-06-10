Meteoroloji açıkladı: 10 Haziran 2025 hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Denizli’nin güney, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 22°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla güneyinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Denizli’nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 23°C, 38°C

Öğle saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu, Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 32°C

Öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Öğle saatlerinde Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 19°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 6°C, 21°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 12°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık