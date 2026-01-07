Meteoroloji açıkladı: 7 Ocak 2026 hava durumu raporu... İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Kastamonu ve Mersin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara ve Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğu kaydedildi.
Bölge bölge hava durumu:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 19°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatısı ile gece saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak, kuzeybatı kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri, gece saatlerinde il geneli yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KAYSERİ °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 16°C
Çok bulutlu ve gece saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Kastamonu çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DÜZCE °C, 20°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 1°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 0°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 4°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 1°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 13°C
Parçalı bulutlu