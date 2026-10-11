Meteoroloji açıkladı: 11 Ekim 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Ekim Pazar gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı.

Son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde havanın az bulutlu ve açık, güney kesimlerde ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Niğde, Malatya ve Elazığ çevreleri ile Kayseri'nin güneyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR ÖĞLEDEN SONRA BAŞLAYACAK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Doğu Akdeniz'de yağışların öğle saatlerinden sonra etkili olması bekleniyor. Adana ve Hatay'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

İç Anadolu'da Niğde çevreleri ve Kayseri'nin güneyinde öğleden sonra yağış beklenirken, Doğu Anadolu'da Malatya ve Elazığ çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren sağanak tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu genelinde ise gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MARMARA VE EGE'DE SİS BEKLENİYOR

Marmara, Kuzey ve İç Ege ile Batı Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi genelinde havanın az bulutlu ve açık olması beklenirken, İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 25 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK YOK

Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini bildirdi.

Rüzgârın genellikle güneyli, Türkiye'nin güneydoğu kesimlerinde ise yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MGM'nin yayımladığı tahminde güncel meteorolojik uyarı bulunmadığı belirtildi.

Bölge bölge hava durumu

MARMARA

Az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul: 25°C, az bulutlu ve açık

Bursa: 28°C, az bulutlu ve açık

Çanakkale: 27°C, az bulutlu ve açık

Kırklareli: 28°C, az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

İzmir: 28°C, az bulutlu ve açık

Denizli: 28°C, az bulutlu ve açık

Manisa: 29°C, az bulutlu ve açık

Muğla: 25°C, az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'de öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Adana: 33°C, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Antalya: 30°C, az bulutlu ve açık

Burdur: 26°C, az bulutlu ve açık

Hatay: 30°C, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra Niğde çevreleri ile Kayseri'nin güneyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara: 26°C, az bulutlu ve açık

Çankırı: 26°C, az bulutlu ve açık

Eskişehir: 26°C, az bulutlu ve açık

Konya: 26°C, az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bolu: 26°C, az bulutlu ve açık

Düzce: 29°C, az bulutlu ve açık

Kastamonu: 25°C, az bulutlu ve açık

Zonguldak: 24°C, az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Amasya: 29°C, az bulutlu ve açık

Rize: 24°C, az bulutlu

Samsun: 25°C, az bulutlu

Trabzon: 24°C, az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinden sonra Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum: 19°C, az bulutlu

Kars: 19°C, az bulutlu

Malatya: 23°C, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Van: 19°C, az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinde bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.