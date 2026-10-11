Meteoroloji açıkladı: 11 Ekim 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Ekim Pazar gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı.
Son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde havanın az bulutlu ve açık, güney kesimlerde ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Niğde, Malatya ve Elazığ çevreleri ile Kayseri'nin güneyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
YAĞIŞLAR ÖĞLEDEN SONRA BAŞLAYACAK
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Doğu Akdeniz'de yağışların öğle saatlerinden sonra etkili olması bekleniyor. Adana ve Hatay'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
İç Anadolu'da Niğde çevreleri ve Kayseri'nin güneyinde öğleden sonra yağış beklenirken, Doğu Anadolu'da Malatya ve Elazığ çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren sağanak tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu genelinde ise gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
MARMARA VE EGE'DE SİS BEKLENİYOR
Marmara, Kuzey ve İç Ege ile Batı Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi genelinde havanın az bulutlu ve açık olması beklenirken, İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 25 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.
SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK YOK
Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini bildirdi.
Rüzgârın genellikle güneyli, Türkiye'nin güneydoğu kesimlerinde ise yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MGM'nin yayımladığı tahminde güncel meteorolojik uyarı bulunmadığı belirtildi.
Bölge bölge hava durumu
MARMARA
Az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
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İstanbul: 25°C, az bulutlu ve açık
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Bursa: 28°C, az bulutlu ve açık
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Çanakkale: 27°C, az bulutlu ve açık
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Kırklareli: 28°C, az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.
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İzmir: 28°C, az bulutlu ve açık
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Denizli: 28°C, az bulutlu ve açık
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Manisa: 29°C, az bulutlu ve açık
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Muğla: 25°C, az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'de öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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Adana: 33°C, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
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Antalya: 30°C, az bulutlu ve açık
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Burdur: 26°C, az bulutlu ve açık
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Hatay: 30°C, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra Niğde çevreleri ile Kayseri'nin güneyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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Ankara: 26°C, az bulutlu ve açık
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Çankırı: 26°C, az bulutlu ve açık
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Eskişehir: 26°C, az bulutlu ve açık
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Konya: 26°C, az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
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Bolu: 26°C, az bulutlu ve açık
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Düzce: 29°C, az bulutlu ve açık
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Kastamonu: 25°C, az bulutlu ve açık
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Zonguldak: 24°C, az bulutlu ve açık
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor.
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Amasya: 29°C, az bulutlu ve açık
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Rize: 24°C, az bulutlu
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Samsun: 25°C, az bulutlu
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Trabzon: 24°C, az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu. Akşam saatlerinden sonra Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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Erzurum: 19°C, az bulutlu
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Kars: 19°C, az bulutlu
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Malatya: 23°C, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
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Van: 19°C, az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinde bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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Diyarbakır: 28°C, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
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Mardin: 26°C, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
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Siirt: 27°C, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
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Şanlıurfa: 29°C, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak