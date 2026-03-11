Meteoroloji açıkladı: 11 Mart 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, doğusunda normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 6°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 3°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 5°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR -1°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 5°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 8°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 6°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 6°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 9°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 6°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 9°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 0°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI -3°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR -1°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 0°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -2°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 1°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU -4°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 4°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT -1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -12°C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -15°C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -8°C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -1°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 3°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 0°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 5°C, 16°C

Az bulutlu ve açık