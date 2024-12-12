Meteoroloji açıkladı: 12 Aralık 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 12.12.2024 - 08:14

Güncelleme: 12.12.2024 - 09:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege (Manisa hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Isparta, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çankırı, Kayseri ve Sivas’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Hatay, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

İl il hava durumu

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 11°C

Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin (Manisa hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 5°C, 7°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 5°C

Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 7°C, 10°C

Yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 3°C, 5°C

Yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 12°C

Yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -7°C, -2°C

Kar yağışlı

KARS -3°C, 0°C

Kar yağışlı

MALATYA 1°C, 6°C

Yağmur ve sağanak yağışlı

VAN -2°C, 8°C

Öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 10°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 15°C

Yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 4°C, 12°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu