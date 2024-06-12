Meteoroloji açıkladı: 12 Haziran 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 12 Haziran Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunda yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. Bugün en düşük sıcaklığın 20 derece, en yüksek sıcaklığın ise 45 derece olacağı tahmin ediliyor. Kars, Hakkari, Van'ın doğusu, Ağrı'nın güneyi, Kastamonu'nun güney ve doğusu, Çorum'un kuzeyi ve Amasya'da sağanak görülecek. Hava sıcaklığının artışını sürdürerek ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Kars, Hakkari, Van'ın doğusu, Ağrı'nın güneyi, Kastamonu'nun güney ve doğusu, Çorum'un kuzeyi ve Amasya'nın batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA:
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 22°C, 39°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 24°C, 34°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 22°C, 35°C Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 25°C, 38°C Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 18°C, 36°C Az bulutlu
DENİZLİ 24°C, 43°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 40°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 44°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 37°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 34°C Az bulutlu ve açık
HATAY 22°C, 34°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 39°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 35°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 37°C Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 14°C, 34°C Az bulutlu
KONYA 18°C, 36°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun güney ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 18°C, 34°C Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 22°C, 38°C Az bulutlu
SİNOP 21°C, 30°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 23°C, 30°C Az bulutlu ve açık
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Çorum'un kuzeyi ve Amasya'nın batısının kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 37°C Az bulutlu, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 16°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 17°C, 37°C Az bulutlu
TRABZON 20°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Kars çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Hakkari, Van'ın doğusu ve Ağrı'nın güney çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
KARS 8°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 35°C Az bulutlu
VAN 11°C, 25°C Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 39°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 38°C Az bulutlu ve açık
SİİRT 21°C, 36°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 40°C Az bulutlu ve açık
En Çok Okunan Haberler
-
- Süleyman Soylu salonu terk etti!
- Akşener günler sonra sessizliğini bozdu
- Erdoğan ile görüşen Ayşe Ateş'ten dikkat çeken mesaj
- Bahçeli'den 'sığınmacı' çıkışı
- Zirve sonrası CHP'den ilk açıklama
- Usta oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti
- Dervişoğlu'ndan 'Akşener' çıkışı
- Erden Timur'dan Galatasaray açıklaması!
- Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama!
- Bin yıldır dalan kabile 'mutant gen' geliştirdi!