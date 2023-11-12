Meteoroloji açıkladı: 12 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 12.11.2023 - 09:24

Güncelleme: 12.11.2023 - 09:24

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi, Yozgat, Kırıkkale, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının; yağış alan yerlerde biraz azalacağı ancak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Bölge genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli

TEKİRDAĞ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Bölge genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar İzmir, Manisa, Aydın çevrelerinde kuvvetli, akşam saatlerine kadar Muğla çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli

AKDENİZ

Batı Akdeniz'in parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar Aksu ve Serik çevrelerinde yerel kuvvetli

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

KAYSERİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu,

TRABZON °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Van, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



