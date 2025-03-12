Meteoroloji açıkladı: 12 Mart 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Mart Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; batı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin batı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul ve Balıkesir çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 13°C, 21°C
Sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 20°C
Sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 21°C
Sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu, İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 12°C, 24°C
Kuzey kesimleri sağanak yağışlı
MUĞLA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 12°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 4°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 3°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 4°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 4°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kayda Geçsin' ekibi kanaldan ayrıldığını açıkladı!
- Halk TV'de 'Rasim Ozan Kütahyalı' istifası
- CHP'den ilk 'Gürsel Tekin' yorumu
- Ankara-Tel Aviv gerginliği NATO'ya sıçradı!
- ‘En beğendiğim maddesi, 5'inci madde’
- 'Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil ki'
- SDG-Suriye anlaşmasına ilişkin ilk açıklama!
- Para transferinde 'diğer' tehlikesi!
- İmamoğlu'na bir ilde daha 'salon' engeli!
- Kırmızı kartın sebebi ortaya çıktı!