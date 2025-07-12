Meteoroloji açıkladı: 12 Temmuz 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Sabah saatlerinden sonra doğusu çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.
BALIKESİR 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 19°C, 35°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 22°C, 30°C
Parçalı az bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 32°C
Parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.
AFYONKARAHİSAR 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 35°C
Az bulutlu
ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 33°C
Az bulutlu
ISPARTA 19°C, 36°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 18°C, 40°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 31°C
Az bulutlu
KONYA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 18°C, 27°C
Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 26°C
Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Sabah saatlerinden itibaren Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 37°C
Az bulutlu
ARTVİN 20°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 23°C, 28°C
Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 21°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
VAN 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 25°C, 45°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 29°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 43°C
Az bulutlu ve açık