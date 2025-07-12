Meteoroloji açıkladı: 12 Temmuz 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Sabah saatlerinden sonra doğusu çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.

BALIKESİR 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 19°C, 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 22°C, 30°C

Parçalı az bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 32°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.

AFYONKARAHİSAR 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 35°C

Az bulutlu

ANTALYA 24°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 33°C

Az bulutlu

ISPARTA 19°C, 36°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 18°C, 40°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 31°C

Az bulutlu

KONYA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 18°C, 27°C

Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 26°C

Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Sabah saatlerinden itibaren Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 37°C

Az bulutlu

ARTVİN 20°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 23°C, 28°C

Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 21°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

VAN 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 45°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 29°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 43°C

Az bulutlu ve açık