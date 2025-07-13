Meteoroloji açıkladı: 13 Temmuz 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 43°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 45°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu