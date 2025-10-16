Meteoroloji açıkladı: 16 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz (Zonguldak ve Düzce hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise; yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin (Zonguldak ve Düzce haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 25°C
Az bulutlu ve açık