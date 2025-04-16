Meteoroloji açıkladı: 16 Nisan 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji 16 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor. Raporda, bazı iller için "zirai don" uyarısı da yapıldı. İşte 16 Nisan 2025 Çarşamba hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği rahmin ediliyor.
Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmakta.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette bekleniyor.
UYARILAR
ZİRAİ DON UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda hafif zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmekte.
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
KARABÜK °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 14°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Orta Karadeniz (Çorum hariç) ile Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karlakarışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmakta.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
MALATYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
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