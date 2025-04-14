Meteoroloji açıkladı: 14 Nisan 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14 Nisan Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre bu hafta yurdun batısına bahar, doğusuna ise kar geliyor. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte hava sıcaklıkları hissedilir şekilde yükseliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Hakkari, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olmak üzere Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Tunceli, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI VE ZİRAİ DON UYARISI
Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklenmektedir.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kastamonu çevrelerinin yerel yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı bulutlu
KARABÜK °C, 10°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
RİZE °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı beklenmektedir.
ERZURUM °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.
ADIYAMAN °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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