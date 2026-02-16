Meteoroloji açıkladı: 16 Şubat 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Konya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kıyı Ege’de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinin kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. İç bölgelerde toz taşınımı beklenmektedir.

Hava sıcaklığının, batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinin kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güneyinde ve Balıkesir'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi ve toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi ve toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AYDIN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Konya, Ankara, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

SİVAS °C, 12°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu