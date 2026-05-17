Meteoroloji açıkladı: 17 Mayıs 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz (Antalya merkez hariç), İç Anadolu (Karaman hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Adana çevreleri, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimleri ve bu akşam saatlerinde Diyarbakır'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kırklareli çevreleri, İstanbul'un kuzey kesimleri, Balıkesir'in batısı ve Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesinlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; batı kesimlerde güneyli, doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kırklareli çevreleri, İstanbul'un kuzey kesimleri, Balıkesir'in batısı ve Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara'nın güneybatısı, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusu ile İstanbul'un kuzeyi ve Balıkesir'in batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 12°C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 15°C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 11°C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz(Antalya merkez hariç), Adana çevreleri, Mersin'in doğusu ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, batı ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 10°C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin(Karaman hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 13°C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 14°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 10°C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın bölge genelinde (Sinop hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 11°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 13°C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 9°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 14°C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 12°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 24°C

Parçalı bulutlu

VAN 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Diyarbakır'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 11°C, 21°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 11°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu