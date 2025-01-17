Meteoroloji açıkladı: 17 Ocak 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ocak Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kayseri, Kırşehir, Niğde, Çankırı, Yozgat, Karaman, Nevşehir, Tokat, Çorum, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Kırıkkale ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kayseri, Kırşehir, Niğde, Çankırı, Yozgat, Karaman, Nevşehir, Tokat, Çorum, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ -3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR -1°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 5°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Kırıkkale çevrelerinin yağmur, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Çankırı, Yozgat, Karaman ve Nevşehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS -1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
SİNOP 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ZONGULDAK 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ARTVİN 2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 7°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -7°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
KARS -11°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
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