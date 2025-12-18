Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meteoroloji açıkladı: 18 Aralık 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 18 Aralık 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

18.12.2025 07:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Meteoroloji açıkladı: 18 Aralık 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Aralık Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının ise; mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İlgili Konular: #meteoroloji #hava durumu #kar yağışı #sağanak yağış

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 16 Aralık 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 16 Aralık 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Aralık Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara'nın doğusu, Ege, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji açıkladı: 17 Aralık 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 17 Aralık 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Aralık Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Orta Karadeniz geneli ile Doğu Karadeniz kıyı illeri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek yağışların yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın ise; Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji açıkladı: 15 Aralık 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 15 Aralık 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Aralık Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu ve yer yer kar şeklinde beklenen yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın ise, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.