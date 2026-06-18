Meteoroloji açıkladı: 18 Haziran 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz’in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Son değerlendirmelere göre; yurdun iç batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeri ile İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğu, Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur), İç Anadolu'nun batısı (Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısı) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu ile Sinop'un iç kesimleri) yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın yarın (Perşembe) Marmara'nın güney ve batısı, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Perşembe) Marmara'nın güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yarın (Perşembe) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 20°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 19°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 17°C, 32°C

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 17°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) batısının yer yer çok bulutlu, Ankara'nın kuzeybatı, Konya'nın batı kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA 16°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 16°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun ve iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

BOLU 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 19°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

AMASYA 17°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE 18°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 18°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 19°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 14°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 38°C

Az bulutlu

MARDİN 24°C, 36°C

Az bulutlu

SİİRT 22°C, 36°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 25°C, 39°C

Az bulutlu