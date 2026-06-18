Meteoroloji açıkladı: 18 Haziran 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz’in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Son değerlendirmelere göre; yurdun iç batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak illeri ile İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğu, Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur), İç Anadolu'nun batısı (Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısı) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu ile Sinop'un iç kesimleri) yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın yarın (Perşembe) Marmara'nın güney ve batısı, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Perşembe) Marmara'nın güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yarın (Perşembe) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 20°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 19°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 17°C, 32°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 17°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) batısının yer yer çok bulutlu, Ankara'nın kuzeybatı, Konya'nın batı kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA 16°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 16°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 20°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun ve iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus görülmesi bekleniyor.
BOLU 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 19°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.
AMASYA 17°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE 18°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 18°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 19°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 10°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 14°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 38°C
Az bulutlu
MARDİN 24°C, 36°C
Az bulutlu
SİİRT 22°C, 36°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 25°C, 39°C
Az bulutlu