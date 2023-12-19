Meteoroloji açıkladı: 19 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Aralık Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Sıcaklıkların; ülke genelinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu, zamanla batısının parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 15°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Az bulutlu
KONYA °C, 8°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 6°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
TOKAT °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 10°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
- 'Bu bir operasyon'
- AKP'li isim engelletti, mahkeme sansürü kaldırdı!
- 'Erdoğan bu Bakan'ı görevden almazsan...'
- 'Bu isim gizlenmeye devam ederse...'
- Japon deprem uzmanı o kent için alarm verdi
- Canlı yayın katliamının görüntüleri ortaya çıktı!
- 'Sosyal çürüme' yanıtı gündem oldu
- Gümüşhane ve Erzincan'da peş peşe deprem!
- Bakanlıktan ‘zorunlu’ fiyat listesi kararı!