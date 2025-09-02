Meteoroloji açıkladı: 2 Eylül 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, yağışla beraber biraz azalacağı ve yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 24°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 26°C, 32°C

kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 19°C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 24°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 21°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık