Meteoroloji açıkladı: 2 Eylül 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, yağışla beraber biraz azalacağı ve yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 24°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 26°C, 32°C
kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 19°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 19°C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 24°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 21°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık