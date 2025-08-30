Meteoroloji açıkladı: 30 Ağustos 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Türkiye’nin İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Orta ve Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU…

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye ve Adana çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık