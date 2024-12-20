Meteoroloji açıkladı: 20 Aralık 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 20.12.2024 - 08:20

Güncelleme: 20.12.2024 - 08:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ile Bursa, Hakkari, Şırnak çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere gece saatlerinden sonra Çanakkale, İzmir ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

BUZLANMA, DON VE ÇIĞ UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Bursa ve İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra İzmir ve Aydın çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

DENİZLİ °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu, Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 10°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 7°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 10°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Kuzeyi ile zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 6°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu