Meteoroloji açıkladı: 20 Haziran 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Haziran hava durumu tahmin raporuna göre; yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası bugünden itibaren derecesini artıracak. Sıcaklıklar 45 dereceleri görecek. . İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre; Yurdun batı, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van’ın doğu ilçeleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Uşak, Denizli ve Burdur çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara’nın güneybatı kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 38°C Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Uşak ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 35°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 41°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 37°C Az bulutlu
MUĞLA °C, 39°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Burdur çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 33°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ISP
ARTA °C, 38°C Parçalı bulutlu,
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, yarın doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 35°C Az bulutlu
KONYA °C, 35°C Az bulutlu
SİVAS °C, 32°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 33°C Az bulutlu
SİNOP °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Igdır, Hakkari çevreleri ve Van'ın doğu ilçeleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C Parçalı bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 39°C Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°C Parçalı bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu ve doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 43°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 41°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT °C, 41°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 44°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
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