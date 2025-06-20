Meteoroloji açıkladı: 20 Haziran 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 35°C
Parçalı az bulutlu
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
KARS °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık