Meteoroloji açıkladı: 20 Haziran 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 35°C

Parçalı az bulutlu

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık