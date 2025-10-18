Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meteoroloji açıkladı: 18 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 18 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

18.10.2025 07:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Meteoroloji açıkladı: 18 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Ekim Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz'in batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'i kesimlerinde ise; pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz'in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'i kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 12°C, 22°C

sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 24°C

Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 11°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Öğle saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DÜZCE 12°C, 21°C

Öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 20°C

Öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 9°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 12°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 1°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 17°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 13°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İlgili Konular: #meteoroloji #hava durumu #Rüzgar #sağanak yağış

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 16 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 16 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz (Zonguldak ve Düzce hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji açıkladı: 15 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 15 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ekim Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir’in kuzeyi kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji açıkladı: 17 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 17 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ekim Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise; pus ve yer yer sis bekleniyor.