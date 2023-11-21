Meteoroloji açıkladı: 21 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu?

Yayınlanma: 21.11.2023 - 09:22

Güncelleme: 21.11.2023 - 09:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun doğu kesimleri ile zamanla Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in batısının parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, sabah saatlerinde Tokat, Siirt ve Sinop'un iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Antalya'nın batı kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak, doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Rize, Artvin, Ardahan, Hakkâri ve Van'ın güneyinin yüksekleri ile gece saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak

Hava sıcaklığının Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 8 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rügarın ise iç ve batı kesimlerde güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif yer yer orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in doğusu ile akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Rize ve Artvin kıyıları ile gece saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri, Ardahan ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın güneyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (yerel su baskını, heyelan, görüş mesafesinde azalma, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı, zamanla güneybatısının çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Ayvalık, Edremit, Gömeç, Burhaniye ve Havran ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin (İzmir, Muğla, Kuzey Ege kıyıları ve Aydın'ın kıyı kesimleri) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Marmaris çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yağışların Marmaris çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı kıyıları yer yer sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

KONYA -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT -3°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop'un iç kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ve Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, sabah saatlerinde Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde güney kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı, sabah saatlerinde çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 9°C

Parçalı, sabah saatlerinde çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu