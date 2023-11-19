Yarın hava nasıl olacak? 20 Kasım 2023 hava durumu...
Hafta sonu tüm yurtta soğuk hava ve yağış etkili oldu. Peki yeni haftada hava nasıl olacak?
Meteoroloji ve AFAD tarafından çok sayıda ile 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarıda bulunuldu. Buna göre, yurdu etkisi altına alan şiddetli yağış, fırtına ve soğuk hava birçok ilde devam edecek.
20 KASIM 2023 HAVA DURUMU
AFAD'dan 20 Kasım Pazartesi günü için yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"15 ilimiz için Turuncu, 16 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 31 ilimiz için meteorolojik uyarı yapılmıştır.
Adıyaman, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak.
Ağrı, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt ve Yalova.
Uyarı verilen illerimizde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır.
Sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde ekiplerimiz teyakkuz halinde olup; gelen ihbarlara süratle müdahale edilmektedir.
Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."
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