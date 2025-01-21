Meteoroloji açıkladı: 21 Ocak 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ocak Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapor göre; bu akşam saatlerinde Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra Ege'nin güneybatısı ve Antalya'nın batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu ve zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra Ege'nin güneybatısı ve Antalya'nın batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın yurdun doğu kesimleri ile Marmara'nın batısında kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 5°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Öğle saatlerinden sonra Muğla ve Aydın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MUĞLA 8°C, 11°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 13°C, 18°C
Öğle saatlerinden sonra batı çevreleri sağanak yağışlı
HATAY 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 0°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -1°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 4°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin bu akşam saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -17°C, -1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS -19°C, -2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA -2°C, 7°C
Parçalı bulutlu
VAN -11°C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
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