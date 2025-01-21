Meteoroloji açıkladı: 21 Ocak 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 21.01.2025 - 09:35

Güncelleme: 21.01.2025 - 09:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu ve zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra Ege'nin güneybatısı ve Antalya'nın batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın yurdun doğu kesimleri ile Marmara'nın batısında kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 5°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 5°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Öğle saatlerinden sonra Muğla ve Aydın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MUĞLA 8°C, 11°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 13°C, 18°C

Öğle saatlerinden sonra batı çevreleri sağanak yağışlı

HATAY 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 0°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 0°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 7°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 4°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin bu akşam saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -17°C, -1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS -19°C, -2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA -2°C, 7°C

Parçalı bulutlu

VAN -11°C, 1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 0°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu