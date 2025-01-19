Meteoroloji açıkladı: 19 Ocak 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 19.01.2025 - 07:34

Güncelleme: 19.01.2025 - 07:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu’nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların, Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve Trabzon’un batısı, Giresun’un doğusu ile Rize ve Artvin‘in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgar Orta ve Doğu Karadeniz’de batılı yönlerden fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI



Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının Doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop'ta batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Az bulutlu

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Az bulutlu

KONYA °C, 9°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kastamonu’nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyıarında kuvvetli yağmur, Trabzon'un batısı, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmurlu, yüksekleri kuvvetli ve yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısının yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 9°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Az bulutlu