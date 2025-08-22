Meteoroloji açıkladı: 22 Ağustos 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 16°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 16°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 17°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 21°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KARS 10°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık