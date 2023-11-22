Meteoroloji açıkladı: 22 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu?

Yayınlanma: 22.11.2023 - 08:25

Güncelleme: 22.11.2023 - 08:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Bursa, Eskişehir, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Trakya Kesimi ile Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI BAZI KESİMLERDE ARTACAK!

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2°C ila 6°C artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların; Trakya Kesimi ile Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Rüzgarın da, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile zamanla kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Trakya Kesimi'inde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 22°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

EDİRNE 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde il genelinde, gece saatlerinde güney çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Çok bulutlu, (Manisa ve Kütahya hariç) bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında çok kuvvetli, Marmaris çevresinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Antalya çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MERSİN 23°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Konya'nın kuzeybatı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuzeybatı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

YOZGAT 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BOLU 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; gece saatlerinde doğusunun iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde batısının iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ARTVİN 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ 5°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 11°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 6°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 11°C

Parçalı ve az bulutlu