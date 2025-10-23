Meteoroloji açıkladı: 23 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Yozgat, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak, batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kuzey Ege kıyıları ile Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kuzey Ege kıyıları ile Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ile Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 14°C, 22°C

yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 16°C, 22°C

yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 16°C, 21°C

yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 19°C

sabah saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 20°C

öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 24°C

öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 21°C

Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin ile Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 19°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 12°C, 20°C

öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Aksaray, Yozgat ve Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 21°C

öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 5°C, 20°C

öğle saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin (Sinop hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 21°C

öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 24°C

öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 21°C

öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 14°C, 22°C

öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 15°C, 21°C

sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Hakkari hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 15°C

öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS 3°C, 15°C

öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA 9°C, 21°C

öğle saatlerinde sağanak yağışlı

VAN 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı