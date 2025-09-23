Meteoroloji açıkladı: 23 Eylül 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.09.2025 09:01:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Eylül Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının ise; yurt genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ile batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ile batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 13°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 8°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 14°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 15°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 1°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 16°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

