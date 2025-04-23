Meteoroloji açıkladı: 23 Nisan 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; yağışların, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri (Artvin hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu (Ardahan ve Iğdır hariç) ile Çankırı ve Siirt çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Bilecik, Muğla, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri (Artvin hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu (Ardahan ve Iğdır hariç) ile Çankırı ve Siirt çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde yurdun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI
Yağışların İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri (Artvin hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu (Ardahan ve Iğdır hariç) ile Çankırı ve Siirt çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
Rüzgârın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.
TOZ TAŞINIMI
Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 14°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeydoğusu ile Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 12°C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 11°C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 12°C, 25°C
Çok bulutlu
SİVAS 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 9°C, 20°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK 10°C, 23°C
yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 9°C, 14°C
Çok bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 13°C
Çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimlerinde (Artvin hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE 11°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 13°C
yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey ve doğusunda (Ardahan ve Iğdır hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM 3°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KARS 2°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MALATYA 11°C, 26°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 8°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 15°C, 28°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 9°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 13°C, 29°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
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