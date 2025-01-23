Meteoroloji açıkladı: 23 Ocak 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 23.01.2025 - 09:00

Güncelleme: 23.01.2025 - 09:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun doğusu ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Gaziantep çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Rüzgarın, Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 5°C, 14°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 2°C, 9°C

Öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

DENİZLİ 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

İZMİR 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 15°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 6°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 10°C, 17°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 7°C

Yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI 1°C, 7°C

Yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 2°C, 10°C

Öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KONYA 2°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 8°C

Yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 6°C, 13°C

Öğle saatlerinde yağmurlu

SİNOP 8°C, 13°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ZONGULDAK 8°C, 11°C

Öğle saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

ARTVİN 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 11°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -13°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -5°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Gaziantep çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 9°C

Öğle saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP 0°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT 3°C, 9°C

Öğle saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA 4°C, 6°C

Yağmurlu