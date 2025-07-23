Meteoroloji açıkladı: 23 Temmuz 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimleri ile Kars’ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 20°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 24°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 26°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 26°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 19°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 20°C, 37°C
Az bulutlu
ARTVİN 19°C, 28°C
Öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 22°C, 28°C
Öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 31°C
Parçalı bulutlu
KARS 12°C, 30°C
Öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
VAN 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 26°C, 44°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 29°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık