Meteoroloji açıkladı: 23 Temmuz 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimleri ile Kars’ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 20°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 24°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 18°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 26°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 26°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 19°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 21°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 37°C

Az bulutlu

ARTVİN 19°C, 28°C

Öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 22°C, 28°C

Öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 31°C

Parçalı bulutlu

KARS 12°C, 30°C

Öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

VAN 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 26°C, 44°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 27°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 29°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 41°C

Az bulutlu ve açık