Meteoroloji açıkladı: 24 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Samsun, Antalya ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak, yurdun batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların İzmir, Manisa, Edremit Körfezi çevreleri ile Manisa ve Aydın'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların İzmir, Manisa, Edremit Körfezi çevreleri ile Manisa ve Aydın'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kaz Dağları çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 18°C, 24°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 15°C, 22°C
Sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 30°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
SİVAS 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
SİNOP 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 15°C, 23°C
Sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON 16°C, 22°C
Sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM 4°C, 15°C
Sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KARS 3°C, 16°C
Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
MALATYA 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 6°C, 17°C
Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu
MARDİN 16°C, 24°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 14°C, 24°C
Parçalı bulutlu