Meteoroloji açıkladı: 24 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Samsun, Antalya ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak, yurdun batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İzmir, Manisa, Edremit Körfezi çevreleri ile Manisa ve Aydın'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların İzmir, Manisa, Edremit Körfezi çevreleri ile Manisa ve Aydın'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kaz Dağları çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 18°C, 24°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 22°C

Sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

SİVAS 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 15°C, 23°C

Sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 22°C

Sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 15°C

Sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS 3°C, 16°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 6°C, 17°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu

MARDİN 16°C, 24°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 14°C, 24°C

Parçalı bulutlu