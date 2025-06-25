Meteoroloji açıkladı: 25 Haziran 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

AKOM'DAN KRİTİK UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), dün sosyal medya hesabından kentte beklenen hava durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çarşamba gününden cuma gününe kadar süreceği öngörülen Sıcak hava dalgası nedeniyle, İstanbul'un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 34-37 C aralığına kadar yükseleceği beklenmektedir. Tehlikeli sıcaklıkların etkili olacağı bu günler, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arası güneş çarpması açısından en riskli zamanlardır. Başta yaşlılar, hamileler, çocuklar ile astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin güneşli ortamlarda bulunmamaya özen göstermeleri tavsiye edilmektedir."

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 14°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 19°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK 15°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 8°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 15°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 18°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 18°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

RİZE 17°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 17°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 18°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KARS 4°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN 12°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık