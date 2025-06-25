Meteoroloji açıkladı: 25 Haziran 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
AKOM'DAN KRİTİK UYARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), dün sosyal medya hesabından kentte beklenen hava durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çarşamba gününden cuma gününe kadar süreceği öngörülen Sıcak hava dalgası nedeniyle, İstanbul'un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 34-37 C aralığına kadar yükseleceği beklenmektedir. Tehlikeli sıcaklıkların etkili olacağı bu günler, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arası güneş çarpması açısından en riskli zamanlardır. Başta yaşlılar, hamileler, çocuklar ile astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin güneşli ortamlarda bulunmamaya özen göstermeleri tavsiye edilmektedir."
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 14°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK 15°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 8°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 15°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
RİZE 17°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 17°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 18°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KARS 4°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık