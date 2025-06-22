Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meteoroloji açıkladı: 22 Haziran 2025 Pazar hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 22 Haziran 2025 Pazar hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

22.06.2025 08:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Meteoroloji açıkladı: 22 Haziran 2025 Pazar hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Haziran Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu, Tokat ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu, Tokat ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR


Hava sıcaklığının, yurdun iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

TOZ TAŞINIMI UYARISI


Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ


Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ


Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ


Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ


Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık


GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İlgili Konular: #meteoroloji #hava durumu #Sıcaklık #sağanak yağış

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 19 Haziran 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 19 Haziran 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Haziran Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji açıkladı: 20 Haziran 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 20 Haziran 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Haziran Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji açıkladı: 21 Haziran 2025 Cumartesi hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 21 Haziran 2025 Cumartesi hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre bugün yurdun iç kesimlerinde, 5 bölgede yağış bekleniyor. Sıcaklık, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde 3 ilâ 5 derece azalıyor; diğer yerlerde değişiklik beklenmiyor. İşte 21 Haziran 2025 Cumartesi hava durumu raporu...