Meteoroloji açıkladı: 22 Haziran 2025 Pazar hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu, Tokat ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





Öte yandan Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.





HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR





Hava sıcaklığının, yurdun iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.





Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.





TOZ TAŞINIMI UYARISI





Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.





İl il hava durumu:





MARMARA BÖLGESİ





Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.





BALIKESİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu





EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu





İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu





KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu





EGE BÖLGESİ





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.





AFYONKARAHİSAR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık





İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık





MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık





UŞAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık





AKDENİZ BÖLGESİ





Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu





ANTALYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu





ISPARTA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





İÇ ANADOLU BÖLGESİ





Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu





ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu





KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu





SİVAS °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





BATI KARADENİZ BÖLGESİ





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





BOLU °C, 24°C

Az bulutlu ve açık





DÜZCE °C, 27°C

Az bulutlu ve açık





SİNOP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık





ZONGULDAK °C, 24°C

Az bulutlu ve açık





ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ





Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu





RİZE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu





TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





DOĞU ANADOLU BÖLGESİ





Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.





ERZURUM °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





KARS °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık





VAN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ





Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık





GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık





MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık





SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık