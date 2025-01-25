Meteoroloji açıkladı: 25 Ocak 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Ocak Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapor göre; Marmara’nın güneydoğusunun yüksekleri, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığının, yurdun batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusunun yüksekleri, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, yurdun batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik bekleniyor.
Rüzgarın ise, genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadiseleri bekleniyor.
ÇANAKKALE 10°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE 6°C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 6°C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 1°C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 7°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 6°C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 12°C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinin nin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 1°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 5°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu
SİVAS -4°C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -14°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -15°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -7°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -4°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP 0°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT 1°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA 3°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
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