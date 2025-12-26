Meteoroloji açıkladı: 26 Aralık 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, (Denizli hariç) Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Isparta ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimlerimiz başta olmak üzere Ülke genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı tahmin edilmektedir. Soğuk havanın Ülkemiz genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey ve doğulu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN EKİPLER TEYAKKUZA GEÇİRİLDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve AFAD, İstanbul’u beklenen yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarına karşı teyakkuz durumuna geçirdi. Yapılan son değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarının hızla düşmesi ve özellikle yeni yıl öncesi İstanbul’da kar yağışının görülebileceği tahmin ediliyor.

Bölge bölge hava durumu:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 7°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 9°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, (Denizli hariç) bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 20°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 6°C, 15°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ISPARTA 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 4°C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KAYSERİ 1°C, 8°C

Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 5°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 5°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 3°C, 6°C

Öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

RİZE 8°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 8°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 3°C

Çok bulutlu

KARS -5°C, 0°C

Çok bulutlu

MALATYA 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN 0°C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DİYARBAKIR -2°C, 11°C

Çok bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 13°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 3°C, 8°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı