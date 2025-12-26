Meteoroloji açıkladı: 26 Aralık 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, (Denizli hariç) Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Isparta ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimlerimiz başta olmak üzere Ülke genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı tahmin edilmektedir. Soğuk havanın Ülkemiz genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir.
Rüzgarın ise; genellikle kuzey ve doğulu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL İÇİN EKİPLER TEYAKKUZA GEÇİRİLDİ!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve AFAD, İstanbul’u beklenen yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarına karşı teyakkuz durumuna geçirdi. Yapılan son değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarının hızla düşmesi ve özellikle yeni yıl öncesi İstanbul’da kar yağışının görülebileceği tahmin ediliyor.
Bölge bölge hava durumu:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 7°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 9°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 9°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, (Denizli hariç) bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DENİZLİ 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 7°C, 20°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 6°C, 15°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ISPARTA 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR 4°C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KAYSERİ 1°C, 8°C
Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE 5°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 5°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 6°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 3°C, 6°C
Öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
RİZE 8°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 6°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 8°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -4°C, 3°C
Çok bulutlu
KARS -5°C, 0°C
Çok bulutlu
MALATYA 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN 0°C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DİYARBAKIR -2°C, 11°C
Çok bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 13°C
Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN 3°C, 8°C
Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı